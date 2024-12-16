Из-за непогоды несколько самарских автобусов изменят маршрут

В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 декабря движение автобусов маршрута № 35 осуществляется без заезда на ООТ "НФС". Об этом рассказали в городском департаменте транспорта со ссылкой на ЦДС.
Кроме того, временно изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51.
"Буксует фура у остановки "Завод "Электрощит" в направлении остановки "Автостанция Красная Глинка". Движение автобусов маршрутов № 1, 50, 51 осуществляется без заезда на остановки "Автостанция Красная Глинка" и "Ул. Батайская", - прокомментировали в ведомстве.
Также изменено движение автобусов маршрута №61: оно осуществляется по улицам Солнечной, 5-й просеке, Ново-Садовой в оба направления.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.