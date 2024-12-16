Из-за непогоды несколько самарских автобусов изменят маршрут

В связи с неблагоприятными погодными условиями 16 декабря движение автобусов маршрута № 35 осуществляется без заезда на ООТ "НФС". Об этом рассказали в городском департаменте транспорта со ссылкой на ЦДС.

Кроме того, временно изменено движение автобусных маршрутов №№ 1, 50, 51.

"Буксует фура у остановки "Завод "Электрощит" в направлении остановки "Автостанция Красная Глинка". Движение автобусов маршрутов № 1, 50, 51 осуществляется без заезда на остановки "Автостанция Красная Глинка" и "Ул. Батайская", - прокомментировали в ведомстве.

Также изменено движение автобусов маршрута №61: оно осуществляется по улицам Солнечной, 5-й просеке, Ново-Садовой в оба направления.