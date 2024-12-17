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Общество

СВГК продолжает оказывать системную поддержку участникам СВО и их семьям

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Средневолжская газовая компания" совместно с благотворительным фондом "Крепость на Волге" оказывает регулярную поддержку бойцам, участвующим в специальной военной операции. Добровольческому отряду "Барс-16" и 30-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, помимо гуманитарных грузов с предметами первой необходимости и медикаментами, СВГК передала на нужды специальной военной операции и автотранспорт.

Важным направлением работы является помощь семьям участников СВО в ремонте и обслуживании газового оборудования. СВГК оказало такую поддержку уже 94 семьям участников СВО. Сотрудниками газовой компании бесплатно были выполнены работы по установке новых котлов, газовых плит, переносу и ремонту газопроводов и их опор, установке компенсаторов, приборов учета газа и т. д.

Под особым контролем руководства СВГК находится выполнение заявок на подключение газа к домовладениям семей мобилизованных бойцов. После выполнения этих работ в СВГК поступают благодарности от семей участников СВО. Вот лишь некоторые из них:

"Я, мать мобилизованного участника СВО из села Тростянка Приволжского района, хочу сказать огромное спасибо за проявленное ко мне отношение. Наконец-то я перестану заготавливать дрова на зиму и избавлюсь от копоти и запаха сажи. Спасибо всему вашему коллективу", — поблагодарила сотрудников СВГК Гульсара Адисова.

"От лица нашей семьи выражаю благодарность коллективу ООО "СВГК" и работникам Центра технологического присоединения г. Кинеля за исполнение мероприятий по подключению нашего жилого дома к газовой сети", — написала в своем письме в СВГК жительница с. Большая Черниговка Екатерина Иванова.

"Мои переживания были, что не успеют подключить наш дом к газу до наступления холодов, — написала Марина Калимуллина из посёлка Рассвет, Ставропольского района, — но, к счастью, все работы по пуску-наладке газа в доме выполнены в кратчайшие сроки благодаря оперативной работе специалистов ООО "СВГК".

Заявку на проведение бесплатных работ по замене внутридомового или внутриквартирного газового оборудования в семье участника СВО можно оставить в любом отделении СВГК или на сайте компании в формате электронного обращения по адресу svgk.ru/feedback_form/.

"Средневолжская газовая компания" оказывает поддержку и своим коллегам, участвующим в СВО. Все 36 бойцов и члены их семей получают всю необходимую помощь.

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