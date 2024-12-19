В отношении экс-главы минздрава Самарской области Армена Беняна возбудили уголовное дело

Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян стал подозреваемым по уголовному делу по ч.3 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Информацию подтвердил источник Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

По предварительным данным, уголовное дело связано с закупками медоборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Армена Беняна уже допросили в полиции.

Напомним, Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области с 2020 года. Губернатор Вячеслав Федорищев отправил его в отставку во время оперативного совещания правительства 18 ноября. Поводом послужила жалоба сотрудника скорой помощи на давление со стороны руководства. Врио министра здравоохранения Самарской области был назначен Сергей Вдовенко.

Ранее в регионе уже был возбужден ряд уголовных дел из-за афер в сфере здравоохранения. Под следствие подпадали бывший замглавы регионального минздрава Асланбек Майрамукаев и ряд бизнесменов.