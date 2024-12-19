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Преступления Происшествия

В отношении экс-главы минздрава Самарской области Армена Беняна возбудили уголовное дело

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Бывший министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян стал подозреваемым по уголовному делу по ч.3 ст. 285 "Злоупотребление должностными полномочиями". Информацию подтвердил источник Волга Ньюс в правоохранительных структурах.

По предварительным данным, уголовное дело связано с закупками медоборудования в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Армена Беняна уже допросили в полиции.

Напомним, Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области с 2020 года. Губернатор Вячеслав Федорищев отправил его в отставку во время оперативного совещания правительства 18 ноября. Поводом послужила жалоба сотрудника скорой помощи на давление со стороны руководства. Врио министра здравоохранения Самарской области был назначен Сергей Вдовенко.

Ранее в регионе уже был возбужден ряд уголовных дел из-за афер в сфере здравоохранения. Под следствие подпадали бывший замглавы регионального минздрава Асланбек Майрамукаев и ряд бизнесменов.

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