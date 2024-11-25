Назначен врио министра здравоохранения Самарской области

Самарский минздрав обрел руководителя. После отставки Армена Беняна ведомство возглавил Сергей Вдовенко. Правда, пока он находится в статусе временно исполняющего обязанности министра. Информация об этом опубликована на сайтах минздрава и правительства.

Армен Бенян возглавлял министерство здравоохранения Самарской области с 2020 года. Губернатор Вячеслав Федорищев отправил его в отставку во время оперативного совещания правительства 18 ноября. Поводом послужила жалоба сотрудника скорой помощи на давление со стороны руководства.

Сергей Вдовенко работает в самарском минздраве с 1999 года. Сначала он занимал должности ведущего специалиста, затем возглавил управление организации медицинской помощи женщинам и детям. С 2012 года — заместитель министра. Руководит департаментом реализации законодательства в сфере здравоохранения. Является заслуженным врачом республики Ингушетия, хотя до работы в минздраве работал в медучреждениях Самарской области. Возглавлял родильное отделение Клявлинской ЦРБ и был врачом-методистом в областной больнице им. Калинина (сейчас — им. Середавина).