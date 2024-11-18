Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра здравоохранения

Армен Бенян покинет пост министра здравоохранения Самарской области. Он был отправлен в отставку на оперативном заседании правительства Самарской области в понедельник, 18 ноября.

До того как озвучить это решение, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что перед заседанием встретился с сотрудником скорой помощи. Медик с коллегами ранее обращался к главе региона с жалобами на организацию работы службы.

"Подробно рассказали, как устроена медицинская помощь с точки зрения водителя и младшего медперсонала. Про 20 минутные регламенты доезда, по компетенции сотрудников - это опытные врачи или студенты в основной массе", - обозначил контуры той беседы губернатор

После этого медик подвергся давлению на работе и обратился за защитой к Вячеславу Федорищеву.

"Армен Сисакович без обид - переходим на другую работу. По вашей дальнейшей траектории обсудим после совещания", - обратился к министру губернатор.

Напомним, Армен Бенян возглавлял минздрав с 2020 года. До этого он трудился главрачом СОКБ им. В.Д.Середавина.