16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарский минпром возглавил Денис Гурков Представительство Самарской области в Москве переформатируют Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра здравоохранения Членов правительства Самарской области обяжут приносить присягу Руководство Самарской области продолжает проводить личный прием предпринимателей

Облправительство Власть и политика

Вячеслав Федорищев отправил в отставку министра здравоохранения

САМАРА. 18 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 210
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Армен Бенян покинет пост министра здравоохранения Самарской области. Он был отправлен в отставку на оперативном заседании правительства Самарской области в понедельник, 18 ноября.

Фото: министерство здравоохранения Самарской области

До того как озвучить это решение, губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что перед заседанием встретился с сотрудником скорой помощи. Медик с коллегами ранее обращался к главе региона с жалобами на организацию работы службы.

"Подробно рассказали, как устроена медицинская помощь с точки зрения водителя и младшего медперсонала. Про 20 минутные регламенты доезда, по компетенции сотрудников - это опытные врачи или студенты в основной массе", - обозначил контуры той беседы губернатор

После этого медик подвергся давлению на работе и обратился за защитой к Вячеславу Федорищеву.

"Армен Сисакович без обид - переходим на другую работу. По вашей дальнейшей траектории обсудим после совещания", - обратился к министру губернатор.

Напомним, Армен Бенян возглавлял минздрав с 2020 года. До этого он трудился главрачом СОКБ им. В.Д.Середавина.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что в Самарском регионе гостей восхищает больше всего?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 24 июля 2024 10:38 Профессор ВШЭ: "Опыт и доверие жителей позволяют Дмитрию Азарову в перспективе стать сенатором от региона"

Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 14:58 В Самарской области продолжается прием заявок на проведение газа в рамках программы социальной газификации

А если деревня не газифицирована? Еще столетие ждать? Внуки Миллера подсуетятЬся???

Дмитрий Лакоценин 22 июня 2023 12:11 Виктор Кудряшов провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей Эдуардом Харченко

Интересно как отнесется сей человек на жалобу на предпрИнимателя который уничтожает природу историческое наследие и ставит под угрозу жизнь детей?

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:08 Правительство Самарской области готовит новую заявку на финансирование строительства и реконструкции социальных объектов

Вот про дороги стоит подумать. Дорога из Малой Каменки в Красный Яр уничтожена большегрузами незаконного карьера. Детей в школу возят как по минированному полю...

Дмитрий Лакоценин 23 марта 2023 09:05 Дмитрий Азаров назначил Ирину Калягину на должность министра культуры Самарской области

На послерыбьи и рак рыба...

Фото на сайте

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Встреча чешской делегации с представителями органов власти и предприятий Самарской области

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Визит делегации Самарской области в Республику Беларусь

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Главы муниципалитетов будут нести ответственность за оптимизацию управленческих расходов

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1