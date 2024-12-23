В Самаре запустят два новых автобусных маршрута

С 1 января 2025 г. в Самаре планируют организовать перевозки по двум новым автобусным маршрутам. Информация об этом содержится в проекте поправок в программу по развитию городского пассажирского транспорта.
Оба маршрута будут обеспечивать транспортную доступность Куйбышевского района и работать по регулируемым тарифам (их устанавливает администрация Самары). Автобус № 90 будет следовать от Парка дружбы народов через исторический центр Самары до автостанции "Аврора". Автобус № 91 будет ездить от ул. Грозненской до НФС на ул. Советской армии.
Также и. о. главы Самары Иван Носков анонсировал изменение 87-го маршрута. С 1 января автобусы будут подвозить пассажиров ближе к станции метро "Кировская".
На маршруты № 2, 9, 24, 34 выпустят новые автобусы большой вместимости.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.