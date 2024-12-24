С 25 декабря полностью закрывается навигация на Волге в Самаре

В среду, 25 декабря, в связи с тяжелой ледовой обстановкой на реке Волга и затруднительным прохождением судов по маршруту Самара - Подголятино, а также в целях формирования устойчивого ледового покрова для начала работы судов на воздушной подушке возможна временная приостановка работы переправы.

"Просим жителей населенного пункта Рождествено с пониманием отнестись к необходимости временного закрытия переправы и запланировать все необходимые поездки на речном транспорте сегодня, 24 декабря", - сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.

Также напоминаем, что для обеспечения транспортной связи Рождествено с дорожной сетью Самарской области обустроен автозимник, который находится в хорошем техническом состоянии.

Проезжее состояние зимника будет поддерживаться до наступления положительных температур.