С 25 декабря полностью закрывается навигация на Волге в Самаре

В среду, 25 декабря, в связи с тяжелой ледовой обстановкой на реке Волга и затруднительным прохождением судов по маршруту Самара - Подголятино, а также в целях формирования устойчивого ледового покрова для начала работы судов на воздушной подушке возможна временная приостановка работы переправы.
"Просим жителей населенного пункта Рождествено с пониманием отнестись к необходимости временного закрытия переправы и запланировать все необходимые поездки на речном транспорте сегодня, 24 декабря", - сообщает пресс-служба Самарского речного пассажирского предприятия.
Также напоминаем, что для обеспечения транспортной связи Рождествено с дорожной сетью Самарской области обустроен автозимник, который находится в хорошем техническом состоянии.
Проезжее состояние зимника будет поддерживаться до наступления положительных температур.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.