На трассе М-5 в Красноярском районе временно ограничили движение

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В воскресенье, 29 декабря, с 9:30 в Самарской области на трассе М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1057 В Красноярском районе временно затруднено движение, действует реверс. Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.