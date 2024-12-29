На трассе М-5 в Красноярском районе временно ограничили движение

В воскресенье, 29 декабря, с 9:30 в Самарской области на трассе М-5 "Урал" Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск км 1057 В Красноярском районе временно затруднено движение, действует реверс. Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.
"Причина: устранение последствий ДТП, — отмечается в сообщении. — Поволжуправтодор просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим".
По неофициальным данным здесь произошла автоавария, есть погибшие. Официальной информации пока не поступало.
Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ "Поволжуправтодор": (8412) 55-11-04, моб. тел. 8 (908) 531-10-68.
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Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.
Ничего ни вижу, а когда увидят нечего не знаю. Угадать за минуту, Время пошло.