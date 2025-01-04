Стало известно, когда в Самарской области погода вернется к климатической норме

В начале следующей недели погода вернется к климатической норме, прогнозирует Приволжское УГМС.

На этой неделе сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный активной циклонической деятельностью. "Пройдут осадки, в ближайшие сутки смешанного характера, в дальнейшем в виде снега. Температура воздуха постепенно начнет понижаться и в начале следующей недели вернется к своей климатической норме", - сообщает УГМС.

Днем 4 января температура воздуха составит 0...+2 °C при южном ветре скоростью 8...13 м/с, облачности с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется гололед.

В ночь на 5 января температура опустится до -3...-8 °C. Будет облачно и пойдет снег. Ветер сменится на юго-западный скоростью 5...10 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер не изменится, а воздух прогреется до 0...-5 °C.

Ночью 6 января будет -6...-11 °C с юго-западным ветром 3...8 м/с и переменной облачностью без осадков. Днем температура воздуха составит -3...-8 °C, ветер не изменится, также будет облачно без осадков.