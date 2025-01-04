Стало известно, когда в Самарской области погода вернется к климатической норме

В начале следующей недели погода вернется к климатической норме, прогнозирует Приволжское УГМС.
На этой неделе сохранится неустойчивый характер погоды, обусловленный активной циклонической деятельностью. "Пройдут осадки, в ближайшие сутки смешанного характера, в дальнейшем в виде снега. Температура воздуха постепенно начнет понижаться и в начале следующей недели вернется к своей климатической норме", - сообщает УГМС.
Днем 4 января температура воздуха составит 0...+2 °C при южном ветре скоростью 8...13 м/с, облачности с небольшими осадками в виде мокрого снега и дождя. Также прогнозируется гололед.
В ночь на 5 января температура опустится до -3...-8 °C. Будет облачно и пойдет снег. Ветер сменится на юго-западный скоростью 5...10 м/с. Днем будет облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер не изменится, а воздух прогреется до 0...-5 °C.
Ночью 6 января будет -6...-11 °C с юго-западным ветром 3...8 м/с и переменной облачностью без осадков. Днем температура воздуха составит -3...-8 °C, ветер не изменится, также будет облачно без осадков.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.