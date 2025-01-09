В Самаре более получаса стояли трамваи из-за скопления талого снега на ул. Ново-Садовой

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В четверг, 9 января, в 8:47, из-за скопления дождевых и талых вод встало движение трамваев на ул. Ново-Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.