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Общество

В Самаре более получаса стояли трамваи из-за скопления талого снега на ул. Ново-Садовой

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 9 января, в 8:47, из-за скопления дождевых и талых вод встало движение трамваев на ул. Ново-Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.

Три трамвая встали в районе остановки "Университет" по направлению "из города". Движение восстановили в 9:30.

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