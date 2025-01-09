В Самаре более получаса стояли трамваи из-за скопления талого снега на ул. Ново-Садовой

В четверг, 9 января, в 8:47, из-за скопления дождевых и талых вод встало движение трамваев на ул. Ново-Садовой. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.
Три трамвая встали в районе остановки "Университет" по направлению "из города". Движение восстановили в 9:30.
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Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Озвучьте стоимость проекта? Может хватит уже тратить деньги в пустую. Каждый год новый проект и даже в планах на ближайшие 5 лет нет реализации этих картинок.