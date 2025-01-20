В Самаре больше часа стояли трамваи из-за обрыва проводов

В понедельник, 20 января, в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Ново-Вокзальной в Самаре остановилось движение трамваев. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в департаменте транспорта Самары.

В 12:51 пропало напряжение в контактной сети электротранспорта. Из-за этого движение трамваев встало в обе стороны, в простой попали три трамвая.

Движение восстановили в 14:17.

По сообщениям очевидцев в соцсетях, причиной неполадок был обрыв проводов.