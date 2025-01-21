Из-за метели в Самарской области ввели ограничения движения на трассе М-5

Во вторник, 21 января, с 1:40 до 10:00 введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств с 1034 по 1194 километры трассы М-5 "Урал". Причина - ухудшение погодных условий, низовые метели. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".
"Ограничения введены в целях обеспечения безопасности дорожного движения и недопущения возникновения заторовых ситуаций", — отмечается в сообщении.
Сотрудники Госавтоинспекции призвали жителей не пользоваться личными автомобилями и отложить запланированные поездки по трассам.
"Водителей, находящихся в пути, просим выбрать место для остановки и ночлега, либо выбрать альтернативные пути объезда", — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Последние комментарии
Хочется узнать, как они попали на улицу, не чищено, проехать нельзя, улица прямо таки рекламирует автомобиль «Нива» каждую зиму проезд становится невозможен из-за снега и льда, к тому же сотня армян устраивают пробки « В центре Еревана» прям на дороге машину бросают и делай что хочешь. Отводить ребенка в школу становится страшно, в соседских домах огромное количество людей злоупотребляющих спиртным. Кто-то даже по слухам вломился во двор с ножом к другому. Разъехаться с встречными автомобилями становится невозможно из-за людей присвоивших себе территорию дороги!
Интересно, а почему у нас на этой улице забывают о ещё куче допущений и нарушений? Например слив бытовых отходов на дорогу, загорождение улицы непомерным количеством автомобилей, ни пройти не проехать. Кстати ещё о дороге, пол улицы решила расширить себе территорию, кто-то столбики понавтыкал, кто-то гараж выкинул, кто-то просто забором расширился и почему-то в новостях об этом помалкивают, постоянные пьяные потасовки соседей между собой, казалось бы приличный район, а хотя орут друг на друга и пакостят. Была бы моя воля я бы эту улицу изолировал полностью от частного сектора, одни проблемные живут У одного дым, у другого вой, у третьего масштабные похороны
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.