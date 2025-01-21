Из-за метели в Самарской области ввели ограничения движения на трассе М-5

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Во вторник, 21 января, с 1:40 до 10:00 введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств с 1034 по 1194 километры трассы М-5 "Урал". Причина - ухудшение погодных условий, низовые метели. Об этом сообщили в ФКУ "Поволжуправтодор".