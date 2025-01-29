В Самаре объявили карантин по опасной инфекции, поражающей внутренние органы

Комитет ветеринарии Самарской области опубликовал приказ об установлении карантина по лептоспирозу на территории Самары. Это острая инфекционная болезнь, поражающая капилляры, печень, почки и мышцы.

Эпизоотическим очагом лептоспироза определена одна из квартир на ул. Свободы, 149 в Кировском районе Самары, а территория в радиусе 1 км, прилегающая к очагу, определена неблагополучным пунктом по заболеванию.

В соответствии с документом, в очаге болезни запрещены посещение территории посторонними (кроме специалистов госветслужбы и жильцов близлежащих домов), ввоз и вывоз восприимчивых животных и т.п.

Кроме того, в неблагополучном пункте на время карантина запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки (аукционы) и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.

"Ограничения устанавливаются до принятия решения об их отмене", - отмечается в тексте приказа.

Контроль за выполнением документа возложен на управление организации противоэпизоотических мероприятий.