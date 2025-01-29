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Общество

В Самаре объявили карантин по опасной инфекции, поражающей внутренние органы

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Комитет ветеринарии Самарской области опубликовал приказ об установлении карантина по лептоспирозу на территории Самары. Это острая инфекционная болезнь, поражающая капилляры, печень, почки и мышцы.

Фото: © РИА Новости / Александр Сухов

Эпизоотическим очагом лептоспироза определена одна из квартир на ул. Свободы, 149 в Кировском районе Самары, а территория в радиусе 1 км, прилегающая к очагу, определена неблагополучным пунктом по заболеванию.

В соответствии с документом, в очаге болезни запрещены посещение территории посторонними (кроме специалистов госветслужбы и жильцов близлежащих домов), ввоз и вывоз восприимчивых животных и т.п. 

Кроме того, в неблагополучном пункте на время карантина запрещены сельскохозяйственные ярмарки, выставки (аукционы) и другие мероприятия, связанные с перемещением восприимчивых животных.

"Ограничения устанавливаются до принятия решения об их отмене", - отмечается в тексте приказа.

Контроль за выполнением документа возложен на управление организации противоэпизоотических мероприятий.

Лептоспироз - острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспиры. Болезнь характеризуется поражением капилляров, часто поражением печени, почек, мышц, явлениями интоксикации, сопровождается постоянной лихорадкой. Ранее это заболевание имело названия водная лихорадка, иктеро-геморрагическая лихорадка и болезнь Васильева - Вейля.

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