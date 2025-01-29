Эксперт CARCADE рассказал о ключевых отличиях лизинга от автокредита

Директор представительства ООО "Каркаде" в г. Омск Вячеслав Щеколдин в интервью для регионального информационного агентства "СуперОмск" ответил на распространённые вопросы, касающиеся преимуществ лизинга перед автокредитом.

Вячеслав Щеколдин рассказал, что ключевое отличие заключается в праве собственности. При автокредите покупатель сразу становится владельцем транспортного средства, внося первоначальный взнос и погашая кредит. В лизинге же собственником ТС остаётся лизинговая компания, а лизингополучатель пользуется им на условиях договора, выплачивая лизинговые платежи.

"Лизинговые компании предъявляют менее строгие требования к потенциальным клиентам, чем банки. Например, CARCADE финансирует индивидуальных предпринимателей со сроком работы от полугода, что является значительным преимуществом для малого бизнеса, для которого получение кредита может быть затруднительным. Для сравнения, банки зачастую требуют значительного опыта работы и безупречной кредитной истории", — пояснил эксперт.

Вячеслав также отметил, что для оформления требуется минимальный пакет документов, что экономит силы и время клиента. Кроме того, лизинговые компании часто предлагают дополнительные услуги, которые значительно упрощают процесс эксплуатации автомобиля. Например, продлённую гарантию, техническую помощь на дороге, страхование, помощь с подбором авто и многое другое. Такой комплексный подход позволяет клиенту сосредоточиться на бизнесе, не отвлекаясь на организационные вопросы.

По итогам 2024 года динамика продаж CARCADE показала общий положительный результат. Говоря о трендах, эксперт выделил транспортные средства китайского производства, которые продолжают набирать обороты.

"Рост продаж с участием азиатских легковых автомобилей относительно прошлого года в количественном отношении составил 60%, а количество проданных единиц китайской специальной техники, к которой относятся все виды спецтехники, тракторы, погрузчики и комбайны, выросло на 22%. Также ощутимо вырос спрос на автобусы китайского производства. Прирост количества выданных единиц ТС сегмента за 12 месяцев 2024 года составил 83%. Можем сделать вывод, что компании удаётся успешно адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям и улучшать качество обслуживания клиентов", — подчеркнул Вячеслав Щеколдин, директор представительства лизинговой компании ООО "Каркаде" в г. Омск.