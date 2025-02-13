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Финансы Экономика и бизнес

Лизинговая компания CARCADE активно развивает своё присутствие в Орловской области

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В интервью Oreltimes.ru директор представительства лизинговой компании CARCADE в Орле Алексей Бобунов и его заместитель Валерия Москаленко подробно раскрыли преимущества лизинговых программ компании и рассказали о деятельности представительства в регионе.

Фото: предоставлено компанией CARCADE

Лизинг с каждым годом становится всё более востребованным и популярным инструментом для приобретения бизнесом различных автомобилей и спецтехники. Финансовые услуги лизинга интересны как крупным компаниям, так и малому и среднему бизнесу. Это свидетельствует о растущем понимании бизнесменами преимуществ лизинга как гибкого и финансово выгодного инструмента для обновления автопарка без значительных первоначальных затрат.

"В Орловской области лизингом активно пользуются. Причём речь идет не только о покупке легковых авто, но и о грузовом транспорте, коммерческой и специализированной технике, наиболее востребованной среди юридических лиц. Мы наблюдаем позитивные тренды и уверены в дальнейшем росте интереса к нашим услугам", — отметила Валерия Москаленко.

Эксперты ООО "Каркаде" отметили, что клиенты зачастую выбирают в лизинг современные модели, которые обеспечивают комфорт и высокую экономичность. В последние годы также наблюдается растущий интерес к электрокарам и гибридным легковым автомобилям, что обусловлено государственной поддержкой "зелёного" транспорта и повышением осведомлённости населения об экологических преимуществах.

"Что касается специфики рынка Орловской области, то доля продаж легковых автомобилей и лёгкого коммерческого транспорта в портфеле CARCADE занимает большую часть от общего объёма продаж. Это обусловлено широким использованием таких транспортных средств в различных сферах бизнеса. Например, легковой транспорт активно используется в сфере услуг, в том числе такси и доставке. По итогам 2024 года лидерами роста сегмента стали автомобили брендов GEELY, HAVAL и CHERY, что отражает тенденцию покупателей к выбору авто с оптимальным соотношением цены и качества. В сегменте коммерческого транспорта, куда относятся грузовые автомобили, тягачи, прицепы и полуприцепы, также наблюдается положительная динамика спроса. Драйверами роста выступают марки SHACMAN, SITRAK и FAW, популярные благодаря своей надёжности. Также не остаётся без внимания специализированная техника, которая используется строительными компаниями. Наиболее популярными марками на конец 2024 года стали LGCE, SANY, XCMG", — рассказала Валерия.

В ходе интервью Алексей Бобунов также рассказал о внедрении цифровых решений для повышения эффективности и удобства взаимодействия с клиентами.

"Наши сервисы охватывают все этапы сотрудничества: от первичной консультации до послепродажного обслуживания. Для удобства выбора автомобиля разработан онлайн-каталог с подробными характеристиками и фотографиями доступных моделей. Процесс подачи заявки полностью цифровизирован и доступен на нашем сайте. Клиенты могут отслеживать статус своей заявки, управлять договором и получать все необходимые документы в электронном виде. Однако в этом направлении предстоит ещё много работы, и наша техническая служба каждый день работает над совершенствованием автоматизации и цифровизации. Наша цель — сделать взаимодействие с клиентами максимально удобным и прозрачным, использовать современные технологии для повышения эффективности и качества обслуживания", — пояснил директор представительства.

В заключение Алексей добавил, что электронные сервисы не могут полноценно заменить живого профессионала, поэтому у каждого клиента есть персональный менеджер, который готов помогать и консультировать по всем возникающим вопросам.

Реклама. ООО "Каркаде".

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