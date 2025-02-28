Жители Похвистнево остались без тепла из-за аварии

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В пятницу, 28 февраля, в 9:50 в Похвистнево произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались жители 16 многоквартирных жилых домов и гимназия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.