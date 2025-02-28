Жители Похвистнево остались без тепла из-за аварии

В пятницу, 28 февраля, в 9:50 в Похвистнево произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались жители 16 многоквартирных жилых домов и гимназия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Причиной аварии стала утечка на трубопроводе теплоснабжения диаметром 219 мм на ул. Гагарина, 17 в Похвистнево.
Ориентировочное время восстановления теплоснабжения потребителей - 16:00 28 февраля.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.