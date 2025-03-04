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Общество

В Самаре ветеран СВО помогает создавать беспилотники для отправки на передовую

САМАРА. 4 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре в небольшой мастерской производят беспилотники "Буревестник" и отправляют в помощь бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения специальной военной операции. С декабря на передовую уже отправили порядка 1200 дронов. С самого зарождения предприятия частью команды является ветеран СВО и участник программы "Школа героев" Матвей Мартемьянов.

Когда в 2022 г. началась специальная военная операция, Матвей, как и многие другие настоящие мужчины, не раздумывая, отправился защищать родину. На передовой он столкнулся с серьезной угрозой — вражескими беспилотниками, которые использовались для нанесения ударов по российским войскам.

"В начале операции противник имел значительное преимущество в техническом оснащении. Их дроны сбрасывали гранаты, и укрыться от них было крайне сложно. Мы понимали, что нам нужно срочно наращивать свои возможности", — говорит Матвей.

В одном из боев герой получил тяжелое ранение. После возвращения домой обратился в самарский филиал Госфонда "Защитники Отечества", где ему оказали помощь с реабилитацией. Пройдя период восстановления, Матвей решил, что и дальше будет помогать своим, находясь уже здесь, в тылу. Вместе с единомышленниками ему удалось наладить производство беспилотников, которые уже стали важным инструментом в зоне специальной военной операции.

Начало пути было непростым. Несмотря на поддержку инвестора и наличие оборудования, команда столкнулась с трудностями: от задержек в поставках комплектующих до необходимости тестирования готовых изделий.

"Мы не могли отправлять на фронт непроверенные дроны, — рассказывает Матвей. — Постепенно мы наладили процессы, перешли на отечественные комплектующие и создали условия для тестирования".

Сегодня мастерская выпускает до 1 тыс. дронов в месяц, и все они отправляются на передовую безвозмездно. Каждый "Буревестник" способен нести до 3,5 кг груза и преодолевать расстояние до 12 км.

"Мы верим, что каждый дрон — это спасенная жизнь. Наша цель — сделать так, чтобы как можно больше солдат вернулись домой", — подчеркивает герой.

Матвей играет ключевую роль в мастерской. Он не только участвует в производстве, но и поддерживает связь с бойцами на передовой, получая от них обратную связь и передавая пожелания инженерам.
В будущем в мастерской планируют увеличить производство до 5 тыс. дронов в месяц и полностью отказаться от импортных комплектующих.

Также Матвей участвует в программе "Школа героев", которая является продолжением президентской — "Время героев" — и реализуется по поручению главы региона. В рамках программы герой совместно с областным минтруда готовит проект по внедрению обязательного адаптационного курса для трудовых мигрантов.

"Моим наставником в "Школе героев" стала врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Павловна Фурсова. Работать в команде нашего губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева очень здорово. Мы, ветераны, видим, что в Самарской области для нас реально делают многое, и это не пустые слова", — отмечает ветеран СВО.

"Школа героев" рассчитана на участников специальной военной операции, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. По решению руководителя области участники проекта уже стали кураторами в муниципалитетах, областном правительстве, один из них возглавил муниципальный район.

Этим летом в Самарской области начнется обучение на втором потоке программы. Подать заявку на участие можно на официальном сайте правительства Самарской области — samregion.ru до 28 марта.

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