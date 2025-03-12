В Самарской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым в регионе с 1 апреля введут временное ограничение движения для некоторых видов большегрузов.
С 1 по 30 апреля будет действовать временное ограничение для транспорта с осевой нагрузкой на каждую ось более 7 тонн. Большегрузам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального и межмуниципального значения в Самарской области.
Кроме того, с 20 мая по 31 августа вступит в силу ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Большегрузам, "нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ", нельзя будет ездить по межмуниципальным и региональным трассам, если дневной воздух раскалится до +32 градусов и более.
"Движение таких транспортных средств по дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22:00 до 10:00", - отмечается в приказе министерства.
Ограничения не распространятся на участках дорог: Самара-Бугуруслан (км 31+245 — км 31+395) в Волжском районе и Кинеле; на Красноглинском шоссе, от моста через реку Сок до Волжского шоссе (км 7+008 — км 6+858) в Самаре; на участке Обход с. Красный Яр (км 7+250 — км 7+750) в Красноярском районе; на обходе Тольятти.
Кроме того, под ограничение не попадут и некоторые виды транспорта: пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищи, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС;
транспортировка дорожной техники; транспорт федеральных, региональных органов исполнительной власти, медицинской и спасательной служб, пожарных и т.п.
В соответствии с приказом АО "АСАДО" должно обеспечить своевременную установку и демонтаж временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку на ось транспортных средств.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????