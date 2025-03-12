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Общество

В Самарской области с 1 апреля ограничат движение большегрузов

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовало приказ, в соответствии с которым в регионе с 1 апреля введут временное ограничение движения для некоторых видов большегрузов.

С 1 по 30 апреля будет действовать временное ограничение для транспорта с осевой нагрузкой на каждую ось более 7 тонн. Большегрузам нельзя будет передвигаться по дорогам регионального и межмуниципального значения в Самарской области.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа вступит в силу ограничение для тяжеловесных транспортных средств, осуществляющих движение по дорогам с асфальтобетонным покрытием. Большегрузам, "нагрузка на ось которых превышает установленные значения на территории РФ", нельзя будет ездить по межмуниципальным и региональным трассам, если дневной воздух раскалится до +32 градусов и более.

"Движение таких транспортных средств по дорогам с асфальтобетонным покрытием разрешается в период с 22:00 до 10:00", - отмечается в приказе министерства.

Ограничения не распространятся на участках дорог: Самара-Бугуруслан (км 31+245 — км 31+395) в Волжском районе и Кинеле; на Красноглинском шоссе, от моста через реку Сок до Волжского шоссе (км 7+008 — км 6+858) в Самаре; на участке Обход с. Красный Яр (км 7+250 — км 7+750) в Красноярском районе; на обходе Тольятти.

Кроме того, под ограничение не попадут и некоторые виды транспорта: пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные; перевозки пищи, животных, лекарств, медицинского кислорода, топлива, смазочных масел, специальных жидкостей, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов; перевозка грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных ЧС;
транспортировка дорожной техники; транспорт федеральных, региональных органов исполнительной власти, медицинской и спасательной служб, пожарных и т.п.

В соответствии с приказом АО "АСАДО" должно обеспечить своевременную установку и демонтаж временных дорожных знаков, ограничивающих нагрузку  на ось транспортных средств.

 

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