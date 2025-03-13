На перекрестке Московского шоссе и ул. Димитрова в Самаре не работают светофоры

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В четверг, 13 марта, в 9:09 пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что в настоящее время на пересечении улиц Московского шоссе — З.Космодемьянской — Димитрова не работают светофоры.