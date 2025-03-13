На перекрестке Московского шоссе и ул. Димитрова в Самаре не работают светофоры

В четверг, 13 марта, в 9:09 пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области сообщила, что в настоящее время на пересечении улиц Московского шоссе — З.Космодемьянской — Димитрова не работают светофоры.
В полиции пояснили, что для избежания заторовых ситуаций инспекторы дорожно-патрульной службы полка ДПС городской Госавтоинспекции осуществляют распорядительно-регулировочные действия на указанных участках улично-дорожной сети.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.