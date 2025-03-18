Телебашня в Самаре отметит годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной иллюминацией

Во вторник, 18 марта, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит праздничную подсветку в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В этот день на медиафасаде самарской телебашни на фоне символики Крыма и Триколора зажгутся надписи "Добро пожаловать в родную гавань", "Крым — это Россия!".
Сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.
На медиафасаде симферопольской телебашни появятся изображения флагов и гербов России и Крыма, видео открытка с силуэтом полуострова в цветах триколора и бегущей строкой "Крымская весна. Все началось с нас!".
В память о годовщине исторического события оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске и других городах.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????