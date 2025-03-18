Телебашня в Самаре отметит годовщину воссоединения Крыма и Севастополя с Россией праздничной иллюминацией

Во вторник, 18 марта, телебашня филиала РТРС "Самарский ОРТПЦ" в Самаре включит праздничную подсветку в честь годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В этот день на медиафасаде самарской телебашни на фоне символики Крыма и Триколора зажгутся надписи "Добро пожаловать в родную гавань", "Крым — это Россия!".

Сценарий подсветки будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

На медиафасаде симферопольской телебашни появятся изображения флагов и гербов России и Крыма, видео открытка с силуэтом полуострова в цветах триколора и бегущей строкой "Крымская весна. Все началось с нас!".

В память о годовщине исторического события оригинальные световые шоу также покажут на высотных объектах РТРС в Биробиджане, Благовещенске, Братске, Брянске, Великом Новгороде, Воронеже, Грозном, Казани, Калининграде, Костроме, Кызыле, Майкопе, Мурманске, Назрани, Нальчике, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Перми, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Саранске, Саратове, Смоленске, Сочи, Тамбове, Твери, Туле, Улан-Удэ, Уфе, Челябинске, Черкесске, Якутске и других городах.