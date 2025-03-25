В Самарской области из-за паводка остается подтоплен один мост

В Самарской области из-за паводка подтоплен один мост в районе Полудней Кинель-Черкасского района, который был закрыт 17 марта, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Высота уровня воды над дорожным полотном составляет 10 см.
Низководные мосты в населенных пунктах Березовка Большеглушицкого района, Мосты
Пестравского района и Малиновый Куст Красноярского района освободились от воды.
Подтопленных приусадебных участков, жилых домов и участков автомобильных дорог нет. Жизнедеятельность населения не нарушена.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???