В Самарской области из-за паводка остается подтоплен один мост

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В Самарской области из-за паводка подтоплен один мост в районе Полудней Кинель-Черкасского района, который был закрыт 17 марта, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области