В Самарской области 6 мая были перехвачены два БПЛА

В ночь на вторник, 6 мая, над территорией Самарской области дежурными средствами ПВО были перехвачены два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в федеральном ведомстве.

Атаке подверглись 11 регионов, включая Самарскую область: 32 беспилотника сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над территорией Московской области, 10 — над Пензенской, 9 — над Калужской, 6 — над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над территорией Липецкой и Самарской областей, по одному беспилотнику сбито над территорией Владимирской, Курской Ростовской областей.