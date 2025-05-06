В Самарской области 6 мая были перехвачены два БПЛА

В ночь на вторник, 6 мая, над территорией Самарской области дежурными средствами ПВО были перехвачены два БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 21:00 до 04:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа", — рассказали в федеральном ведомстве.
Атаке подверглись 11 регионов, включая Самарскую область: 32 беспилотника сбили над Брянской областью, 22 — над Воронежской, 19 — над территорией Московской области, 10 — над Пензенской, 9 — над Калужской, 6 — над территорией Белгородской области, по два БПЛА — над территорией Липецкой и Самарской областей, по одному беспилотнику сбито над территорией Владимирской, Курской Ростовской областей.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.