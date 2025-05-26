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Экономика и бизнес

День российского предпринимательства отмечают в Самарской области

САМАРА. 26 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область вместе со всей Россией каждый год отмечает профессиональный праздник представителей малого и среднего бизнеса. Указом президента России с 2007 г. Днем российского предпринимательства установлена дата — 26 мая.

Фото: министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

Развитие и поддержка предприятий малого и среднего бизнеса является необходимым условием для обеспечения роста экономики. Предприниматели быстро адаптируются к внешним изменениям, формируют точки регионального экономического роста и вносят свой вклад в решение проблем занятости и безработицы. В Самарской области на сегодняшний день более 137 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Постоянно увеличивается число самозанятых граждан — их уже 309 тысяч человек. Численность занятых в секторе МСП превышает 650 тысяч человек — это практически 40% всего экономически активного населения региона.

"Активность бизнеса — ключевой фактор социально-экономического развития Самарской области и всей страны. Предприниматели региона успешно проявляют себя в самых разных сферах жизни: создание дополнительных рабочих мест, увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство, благотворительность. Спасибо вам за вклад в развитие родного края, достижение национальных целей развития России", — поздравил предпринимателей региона губернатор Вячеслав Федорищев.

В рамках празднования в городах и районах области проходят мероприятия, направленные на развитие и популяризацию предпринимательской деятельности в регионе. Традиционно в эту дату чествуют лучших представителей бизнеса.

В областной столице 28–30 мая в рамках Дня предпринимательства пройдет масштабный форум "Мой бизнес 63. Время роста". Спикерами выступят ведущие федеральные и региональные эксперты. Участники события обсудят широкий спектр тем: маркетинг, финансы, ВЭД, франчайзинг, маркетплейсы и др. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

"Предприимчивость и инициатива наших бизнесменов являются основой успешного будущего Самарской области. Наши предприниматели — успешные, целеустремленные люди, которые достигают высот в своем деле благодаря ежедневному колоссальному труду, достойному поддержки и уважения. Бизнес-сообщество региона активно участвует в диалоге с властью, предлагает новые решения и инициативы. Не сомневаемся, что наши совместные усилия станут основой благополучия и процветания всего региона", — подчеркнула руководитель департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Лариса Названова.

Предприниматели и самозанятые могут без труда воспользоваться широким спектром мер поддержки, предложенных на федеральном и региональном уровне. Обратиться за консультацией начинающие и действующие предприниматели могут в центр "Мой бизнес".

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