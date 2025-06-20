В Самарской области соревновались операторы беспилотников

В пятницу, 20 июня, на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова проходил региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем".
Конкурс организован в рамках национального проекта "Кадры", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.
"В этом году во Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии" расширено число номинаций, ранее их было пять, с этого года - 20. По трем номинациям в Самарской области проходят отборочные туры, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Номинация "Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами" имеет для Самарской области особое значение, ведь наш регион становится центром развития беспилотных систем в России".
Участники представляли крупные промышленные предприятия. Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания.
"Участие в конкурсе - это возможность испытать свои навыки, - поделился мнением Максим Бормотов, участник конкурса, сотрудник АО "Авиакор-сервис". - Первый модуль был связан с подготовкой полетного задания на территории города, и здесь важно учитывать много разных факторов, включая расположение линий электропередач, зданий, деревьев".
Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится привычным. Стать специалистом по управлению беспилотником помогают в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова.
"Специалисты по работе с беспилотными системами становятся все более востребованными, - отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. - БПЛА применяются в агропромышленном комплексе, нефтегазовом секторе, МЧС, МВД. Такой конкурс - это возможность привлечь внимание к профессии и заинтересовать молодежь".
Призеры регионального этапа получат 100 тыс. руб. за первое место, 50 тыс. - за второе и 30 тыс. - за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. Победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз - 1 млн рублей.
Последние комментарии
Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде
Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё
Чем ближе к центру, тем меньше нагрузки на дороги, т.к. меньше плечо. Там до центра даже пешком не далеко. А из города-сада точно через весь город ездить, перегружать инфраструктуру. Да и кому там нужно будет дорогое жильё. Место самое удачное для Сити.
Кому-то больше заняться нечем, кроме как вредительством застройщикам. К нам итак никто не идёт особо.
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет