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Экономика и бизнес

В Самарской области соревновались операторы беспилотников

САМАРА. 20 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 20 июня, на площадке Самарского техникума авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова проходил региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии" в номинации "Специалист по эксплуатации беспилотных авиационных систем".

Фото: Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области

Конкурс организован в рамках национального проекта "Кадры", который реализуется по решению президента РФ Владимира Путина.

"В этом году во Всероссийском конкурсе "Лучший по профессии" расширено число номинаций, ранее их было пять, с этого года - 20. По трем номинациям в Самарской области проходят отборочные туры, - рассказала врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Юлия Бренер. - Номинация "Специалист по управлению беспилотными летательными аппаратами" имеет для Самарской области особое значение, ведь наш регион становится центром развития беспилотных систем в России".

Участники представляли крупные промышленные предприятия. Конкурсные модули включали теоретическую и практическую часть, в том числе сборку пусковой установки, подготовку беспилотного судна к выполнению полетов, подготовку полетного задания.

"Участие в конкурсе - это возможность испытать свои навыки, - поделился мнением Максим Бормотов, участник конкурса, сотрудник АО "Авиакор-сервис". - Первый модуль был связан с подготовкой полетного задания на территории города, и здесь важно учитывать много разных факторов, включая расположение линий электропередач, зданий, деревьев".

Применение беспилотных летательных аппаратов в различных сферах становится привычным. Стать специалистом по управлению беспилотником помогают в Самарском техникуме авиационного и промышленного машиностроения им. Д.И.Козлова.

"Специалисты по работе с беспилотными системами становятся все более востребованными, - отметил преподаватель техникума, руководитель центра практической подготовки БАС Николай Самсонов. - БПЛА применяются в агропромышленном комплексе, нефтегазовом секторе, МЧС, МВД. Такой конкурс - это возможность привлечь внимание к профессии и заинтересовать молодежь".

Призеры регионального этапа получат 100 тыс. руб. за первое место, 50 тыс. - за второе и 30 тыс. - за третье. Награждение пройдет в конце июня в Струковском парке. Победитель представит Самарскую область на федеральном этапе и поборется за главный приз - 1 млн рублей.

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