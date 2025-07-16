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Власть и политика

В Самарской области развернулись масштабные работы по обновлению сетей ресурсоснабжения

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области готовятся к наступлению осенне-зимнего периода. Муниципалитеты формируют паспорта готовности, актуализируют схемы теплоснабжения, ресурсоснабжающие организации занимаются перекладкой инженерных сетей, проходят тренировки по отработке аварийных ситуаций, подготовка жилого фонда и социальных объектов к холодам. Эти вопросы обсудили на заседании штаба по подготовке к осенне-зимнему сезону, которое по поручению губернатора Вячеслава Федорищева провел первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов.

В заседании приняли участие министр энергетики и ЖКХ региона Виталий Брижань, главы муниципальных образований, представители ресурсоснабжающих организаций и надзорных органов.
Как отметил председатель Правительства, проблемные вопросы теплоснабжения нужно решать заранее, чтобы с наступлением холодов жители региона не испытывали трудностей.

"Прошу сейчас глав муниципальных образований откровенно сказать о проблемах, которые мешают выполнить все планы по подготовке к зиме. Мы сейчас разговариваем не с расчетом выявить и наказать виновных. Мы сообща решаем вопросы по обеспечению готовности к важному и ответственному периоду", — обратился к главам муниципалитетов Михаил Смирнов.  

Министр энергетики и ЖКХ Самарской области Виталий Брижань доложил, что во всех муниципалитетах утверждены и начали реализовываться планы подготовки к отопительному сезону.

Министр напомнил, что в этом году готовность определяется с помощью цифрового коэффициента, сейчас общий показатель подготовки 0,65 (к единице), назвал те муниципальные образования, где показатели готовности достигнуты, и отстающих. Особый акцент министр ЖКХ сделал на подготовке к зиме сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

"Всего в текущем году производится перекладка более 280 км инженерных коммуникаций. Из них в рамках инвестиционных и государственных программ, национальных проектов — 195. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду —  85,9 километров. В том числе сети водоснабжения — 44, теплоснабжения — 36 и сети водоотведения — 4,5", — доложил Виталий Брижань.

Председатель правительства поручил коллегам в муниципалитетах активизировать работу по подготовке к отопительному сезону.

"Сегодня мы обсуждаем вопросы, которые нужно решить заблаговременно с тем, чтобы отопительный сезон прошел бесперебойно и безаварийно. Хочу сказать, что в этом году, действительно, и жители, наверное, это видят: в наших крупнейших муниципалитетах очень активно ведётся ремонтная программа по тепловым сетям, по сетям водоснабжения. Если эти работы не провести своевременно, то зимой это будет сложнее, дороже и, конечно, главное, очень некомфортно для жителей. Сегодня у нас две ключевых задачи —  чтобы наши дети встретили новый учебный год в комфортных условиях, и чтобы жилой фонд был обеспечен теплом до наступления холодов", — подчеркнул Михаил Смирнов.

Гид потребителя

Последние комментарии

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С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать

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