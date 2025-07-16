Зампрокурора Самарской области перешел на службу в Калужскую область

Заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов продолжит службу в Калужской области. Его место занял Евгений Петренко. По данным "Волга Ньюс", назначения состоялись в рамках ротации.
Напомним, Маслов занял кресло зампрокурора Самарской области в конце июля 2017 года. На этом посту он сменил Александра Галузина, которого перевели в Саратов.
Евгений Петренко состоит на службе в органах прокуратуры с 1998 года. Занимал должности следователя, помощника прокурора г. Каменска Ростовской области, заместителя прокурора г. Каменска-Шахтинского Ростовской области, прокурора Мартыновского района Ростовской области, прокурора г. Донецка Ростовской области, прокурора г. Шахты Ростовской области, заместителя прокурора Калужской области.
Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.
Последние комментарии
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.
С одной стороны в Самаре очень мало оригинальных зданий, а с другой - сданием начали заниматься, когда оно почит разрушено и почти ничего не стоит и требует огромных денег для восстановления. Как идея, у нас есть филиал Третьяковки, но есть ещё Эрмитаж с бесконечным количеством экспонатов в запасниках. Идеально было бы сделать из здания филиал Эрмитажа, например. На Третьяковку деньги получили, почему бы и здесь государству не поучаствовать
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣