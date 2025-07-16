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Власть и политика

Зампрокурора Самарской области перешел на службу в Калужскую область

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель прокурора Самарской области Тимур Маслов продолжит службу в Калужской области. Его место занял Евгений Петренко. По данным "Волга Ньюс", назначения состоялись в рамках ротации.

Напомним, Маслов занял кресло зампрокурора Самарской области в конце июля 2017 года. На этом посту он сменил Александра Галузина, которого перевели в Саратов.

Евгений Петренко состоит на службе в органах прокуратуры с 1998 года. Занимал должности следователя, помощника прокурора г. Каменска Ростовской области, заместителя прокурора г. Каменска-Шахтинского Ростовской области, прокурора Мартыновского района Ростовской области, прокурора г. Донецка Ростовской области, прокурора г. Шахты Ростовской области, заместителя прокурора Калужской области.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации.

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