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Происшествия

В Тольятти задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу велосипеда

ТОЛЬЯТТИ. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники Росгвардии Тольятти задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулировавший Автозаводский район экипаж вневедомственной охраны на Московском проспекте обратил внимание на гражданина, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже велосипеда. Правоохранители остановили пешехода. Установив его личность, патрульные выяснили, что 46-летний местный житель находится в федеральном розыске. Представители органов внутренних дел искали его, поскольку тольяттинец не явился в суд.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции.

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