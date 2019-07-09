В Тольятти задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу велосипеда

Сотрудники Росгвардии Тольятти задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске, сообщает пресс-служба ведомства.

Патрулировавший Автозаводский район экипаж вневедомственной охраны на Московском проспекте обратил внимание на гражданина, внешность которого совпадала с переданной ранее ориентировкой о краже велосипеда. Правоохранители остановили пешехода. Установив его личность, патрульные выяснили, что 46-летний местный житель находится в федеральном розыске. Представители органов внутренних дел искали его, поскольку тольяттинец не явился в суд.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали правонарушителя и передали своим коллегам из полиции.