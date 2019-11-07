В Самаре пройдут рейды проверки внутридомового газового оборудования

В четверг, 7 ноября, специалисты ГЖИ и СВГК провели рейд по самарским многоквартирным домам с целью проверки работы внутридомового газового оборудования.

Ранее на оперативном совещании областного правительства губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подчеркнул важность проведения профилактической работы с населением и разъяснения мер по обеспечению безопасного использования газового оборудования в МКД.

В ходе рейда специалисты СВГК разъяснили жителям правила пользования газовыми приборами и дали рекомендации по мерам предосторожности. Кроме того, было предложено размещать в подъездах МКД памятку по безопасному использованию газового оборудования.

Представитель ГЖИ Самарской области Евгений Гусев отметил: "Проверку газового оборудования должна проводить специализированная организация в рамках договора на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования".

Также Евгений Гусев напомнил, что за нарушение правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования предусмотрена мера наказания в виде административного штрафа, для граждан в размере от 1 до 2 тыс. руб., должностных лиц — от 5 до 20 тыс. руб., юридических лиц — от 40 до 100 тыс. рублей.

Один из важных вопросов, затронутых при проведении рейда, это допуск специалистов газовых служб к оборудованию в квартирах МКД. "Проверяющий сотрудник должен быть одет в униформу компании, иметь при себе служебное удостоверение, которое он должен предъявить по первому требованию жильца", — прокомментировал мастер бригады по техобслуживанию и ремонту газового оборудования ООО "СВГК" Пархоменко Александр.

За 2019 год ГЖИ выявлено 502 нарушения, за 2018 — 87, за 2017 — 192. В основном нарушения касались требований по эксплуатации и техническому обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов.

Подобные рейды компетентными органами будут проводиться регулярно.





