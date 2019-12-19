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Управляющий "Больверка" потребовал взыскать долги компании с владельца и топ-менеджеров

САМАРА. 19 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Временный управляющий ООО "Больверк" Алексей Паньшин потребовал взыскать долги компании с ее владельца Станислава Лобаня, генерального директора Сергея Шипицина, бывшего руководителя Сергея Петрухина, пишет kommersant.ru.

В списке лиц, которых Паньшин планирует привлечь к субсидиарной ответственности, также присутствуют кредиторы и аффилированные с должником компании вместе с их собственниками. Среди них оказался акционер и бывший председатель правления Активкапитал банка (АКБ) Григорий Оганесян. В прошлом году банк лишился лицензии. Оганесян является подозреваемым по уголовному делу о превышении полномочий руководителями АКБ (ст. 201 УК РФ).

Напомним, что уголовное дело ранее возбудили по ч. 7 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") из-за предполагаемого хищения более чем 1,6 млрд руб. при строительстве в Пионерском международного морского терминала для круизных и грузопассажирских судов.

В начале декабря по этому делу уже задержали четверых человек.

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