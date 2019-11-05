Имущество банкира Григория Оганесяна могут пустить с торгов

В начале декабря на собрании кредиторов банкротящегося экс-руководителя "АктивКапитал Банка" ("АК Банк") Григория Оганесяна будет поставлен вопрос о введении в отношении него процедуры реализации имущества. Об этом сообщается в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах (ЕФРСБ).

Напомним, инициатором банкротства Григория Оганесяна выступила некая Ольга Хенкина. С соответствующим заявлением в Арбитражный суд Самарской области она обратилась в конце марта текущего года, объяснив свои требования долгом банкира перед ней в размере 135,09 млн рублей.

В августе 2019 г. суд признал требования Ольги Хенкиной обоснованными и ввел в отношении Григория Оганесяна процедуру реструктуризации задолженности.

Отметим, представители "АК Банка", который также пытается войти в состав кредиторов банкира, в рамках рассмотрения этого вопроса, настаивали на том, что заключенный между Ольгой Хенкиной и Григорием Оганесяном договор является мнимым. Однако суд отклонил доводы кредитной организации, отметив, что наличие задолженности также подтверждение решением Железнодорожного районного суда Самары.

Так, 31 января 2019 г. Железнодорожный райсуд удовлетворил требования Ольги Хенкиной к Григорию Оганесяну на 2,04 млн долларов (или 129,24 млн руб. по курсу ЦБ РФ на 5.11.2019 г.).

В настоящее время в состав кредиторов Григория Оганесяна также включен некто Михаил Борисов с требованиями на $3,2 млн (202,6 млн руб.).

Также на рассмотрении суда находятся заявления о включении в состав кредиторов Григория Оганесяна "АК Банка" (360,25 млн руб. и 25,5 млн) и АО "Гостиница "Восход" (427,65 млн руб.). По данным ИАС Seldon Basis, собственником гостиницы "Восход" является ООО "ВТБ Капитал Пенсионный Резерв".

Как пояснил Волга Ньюс финансовый управляющий Григория Оганесяна в рамках банкротства — Максим Пекарский, инициатива по переходу к стадии реализации имущества должника обусловлена требованиями действующего законодательства.

"Если у нас по итогам процедуры реструктуризации не восстанавливается платежеспособность должника, соответственно, дальше начинается следующая процедура — процедура реализации имущества. Поскольку должник план реструктуризации не представил, кредиторы его не представили, соответственно, у нас оснований для продолжения этой процедуры нет — дальше идет реализация имущества", — рассказал он.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества "АктивКапитал Банка" Конкурсный управляющий лишенного лицензии и банкротящегося "АктивКапитал Банка" (АК Банк) — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — сообщило о возбуждении сразу нескольких уголовных дел по фактам выявленных в кредитном учреждении нарушений.

Напомним, "АК Банк" был лишен лицензии на осуществление банковской деятельности в конце марта 2018 г., в мае суд признал его банкротом. На момент отзыва лицензии, по данным ЦБ РФ, обязательства банка превышали величину его активов на 6,4 млрд рублей.

По состоянию на 1 октября 2019 г., по данным АСВ, обязательства "АК Банка" перед кредиторами составляют 25,14 млрд рублей.

По факту нарушений, допущенных в преддверии банкротства банка, уже возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 195 УК РФ ("Неправомерные действия при банкротстве"), ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), ч. 2 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Все уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в ГСУ ГУ МВД России по Москве, где соединены в одно производство.

Григорий Оганесян был арестован в сентябре 2019 г. в Москве, поскольку является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).