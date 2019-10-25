Григорию Оганесяну предъявили дополнительные требования на сумму более 560 млн рублей

Кредиторы потребовали с руководителя и основного акционера обанкротившегося АктивКапитал Банка Григория Оганесяна более 560 млн руб., пишет kommersant.ru.

Напомним, Оганесяну вменяют хищение более чем 1,5 млрд руб. под видом выдачи кредитов.

Около 200 млн руб. банкир задолжал Михаилу Борисову. Судя по материалам дела на сайте суда, в марте 2018 г. Оганесян взял на год под расписку $3,2 млн. По данным "СПАРК-Интерфакс", Михаил Борисов может являться владельцем и руководителем ООО "Вирнет". Основной вид деятельности компании связан с рекламой. Финансовая отчетность организации не опубликована. Суд признал наличие долга и включил Борисова в реестр кредиторов Григория Оганесяна.

Более 360 млн руб. потребовал ранее подконтрольный господину Оганесяну Активкапитал банк. Судебное заседание по рассмотрению заявления банка назначено на 13 ноября.

В начале финансовая организация заявляла сумму требований 25 млн руб. Требование ­рассматривается.