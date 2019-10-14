Григорию Оганесяну вменяют хищение у АКБ более чем 1,5 млрд руб. под видом выдачи кредитов

Руководителю и основному акционеру обанкротившегося АктивКапитал Банка Григорию Оганесяну вменяют хищение более чем 1,5 млрд руб. под видом выдачи кредитов, пишет "Самарское обозрение". При этом, по информации издания, использовались различные схемы, вплоть до привлечения залогов от женщины, больной параноидальной шизофренией.

Напомним, самарский АктивКапитал Банк лишился лицензии весной 2018 года. Вскоре после этого правоохранительные органы стали массово возбуждать уголовные дела по фактам, доведшим банк до банкротства. В большинстве случаев следы вели напрямую к руководителю и основному акционеру кредитной организации Григорию Оганесяну. Долгое время банкиру, добившемуся перевода рассмотрения всех уголовных дел, удавалось оставаться на свободе, хотя и под подпиской о невыезде.

Банкир был задержан 12 сентября. 14 сентября по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД по Москве судья Станислав Минин принял решение об аресте Оганесяна на два месяца. До последнего времени было известно, что арест Оганесяна произведен в рамках расследования уголовного дела по ст. 159 ч. 4 УК РФ. Статья предусматривает наказание за мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере. Более детальной информации не было.

На прошлой неделе "СО" стало известно содержание постановления о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству ГСУ ГУ МВД России по г. Москве от 15 марта 2019 года.

История ареста Григория Оганесяна связана с тремя преступлениями, которые инкриминируются банкиру. Первый эпизод - выдача кредитов. В версии следствия, лица из руководства АктивКапитал Банка совершили хищение имущества банка путем выдачи необеспеченных технических кредитов юридическим и физическим лицам, аффилированным руководителям кредитной организации. Григорий Оганесян снял в кассе 83 млн руб., которые формально были выданы ряду частных заемщиков. Причем, как выяснили следователи, сами заемщики не имели ни малейшего понятия о том, что они привлекали займы в АктивКапитал Банке. Кредиты записывались на реальных клиентов АКБ, а не на подставных лиц.

Второй эпизод связан с уже озвученным ранее АСВ фактом хищения Оганесяном средств, выданных в виде кредитов структурам холдинга "Больверк" Сергея Шипицина. В общей сложности шесть структур, связанных с семьей Шипициных, получили 2,8 млрд руб. кредитов, которые, в свою очередь, стали обеспечением для получения компаниями госконтрактов. При этом следствие полагает, что в период краха АктивКапитал Банка (с 14 по 18 марта 2018 г.) более 620 млн руб. денег "Больверка" из кассы взяли либо сам Григорий Оганесян, либо лица, действующие от его имени.

Третий эпизод в истории "посадки" "самарского банкира" относится к истории четырехлетней давности. Внимание следователей привлекло кредитование АКБ в 2013-2015 гг. двух аффилированных структур - ООО "Строймонтаж-эксперт" и ООО "СК-2000". Им банк выдал $8,75 млн и 7,2 млн евро. Обе компании являлись крупными подрядчиками и субподрядчиками ОАО "РЖД" и Министерства культуры России. Данные кредиты направлялись на исполнение подрядов. При этом сам банк кредитовал компании вплоть до 2017 года. Самый известный из подрядов обозначается как "Комплексная реконструкция, реставрация и приспособление зданий городской усадьбы Голицыных (г. Москва, ул. Волхонка, д. 14, строения 3, 4, 5 и 8) под Галерею искусств стран Европы и Америки XIX-XXI вв.". Речь идет о строительстве музейного квартала Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина.

Следствие полагает, что более ранние кредиты подрядчикам выдавались с нарушением закона - залоги под них сознательно предоставлялись людьми, страдающими психическими расстройствами. Предполагается, что неустановленные сотрудники самарского банка, достоверно зная о том, что гражданка К. (фамилия не озвучивается по соображениям этики и требований закона) страдает психическим расстройством в виде параноидальной шизофрении, приняли от нее залоговое обеспечение по данным кредитным договорам в виде элитной московской недвижимости. Это нежилое помещение площадью около 1,6 тыс. кв. метров в Москве по адресу: Новослободская, 46, а также земельный участок площадью 3 тыс. кв. метров и жилой дом площадью более 1,8 тыс. кв. метров в элитном коттеджном поселке Горки-2. Затем, в версии следствия, от обслуживания кредитов неустановленные лица уклонились и похитили в общей сложности 860 млн рублей.

Как следует из баз данных московских судов, в течение 2016-2017 гг. гражданка К. неоднократно пыталась оспорить это решение, но безуспешно. В движение дело пришло лишь после краха АктивКапитал Банка. Третий эпизод - самый спорный. История, когда продажу недвижимости оспаривают на основе невменяемости собственника, часто повторяется и слишком неоднозначна, для того чтобы считать ее достоверной. Но следствие сочло ее реальной.