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Суды Происшествия

Акционер АктивКапитал банка Григорий Оганесян арестован на два месяца

МОСКВА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тверской районный суд Москвы арестовал совладельца самарского АктивКапитал банка (АКБ) Григория Оганесяна, сообщает pravo.ru. Два месяца банкир проведет в СИЗО.

Напомним, Оганесян является фигурантом уголовного дела по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Он единолично вывел из банка более 1 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии. Кроме того, за счет средств банка он активно реализовывал другие проекты, в первую очередь в гостиничном бизнесе.

В отношении должностных лиц банка возбужден целый ряд уголовных дел. Сам Григорий Оганесян недавно был задержан правоохранителями в Москве.

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