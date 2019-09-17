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Экс-главу АктивКапитал Банка задержали в Москве

МОСКВА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Экс-председатель правления и крупнейший акционер рухнувшего АктивКапитал Банка Григорий Оганесян задержан правоохранителями в Москве, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, Оганесян является фигурантом уголовного дела по ст. 159 ч.4 УК РФ (мошенничество организованной группой либо в особо крупном размере). Он единолично вывел из банка более 1 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии. Кроме того, за счет средств банка он активно реализовывал другие проекты, в первую очередь в гостиничном бизнесе. 

В отношении должностных лиц банка возбужден целый ряд уголовных дел. В настоящий момент, по информации издания, решается вопрос об аресте банкира.

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