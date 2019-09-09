В АктивКапитал Банке недосчитались ценных бумаг почти на 1 млрд рублей

В АктивКапитал Банке выявлена пропажа ценных бумаг почти на 1 млрд руб., пишет "Самарское обозрение" со ссылкой на отчет Агентства по страхованию вкладов, управляющего ликвидацией банка.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у АктивКапитал Банка 29 марта 2018 года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В мае того же года суд признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

Как выяснилось, крах банка во многом произошел благодаря действиям его бенефициара — Григорий Оганесян единолично вывел из банка более 1 млрд руб. незадолго до отзыва лицензии. Кроме того, за счет средств банка он активно реализовывал другие проекты, в первую очередь в гостиничном бизнесе. Теперь из отчета АСВ стали известны новые подробности, касающиеся схем вывода активов, а также способов фальсификации отчетности, которые имели место незадолго до банкротства банка.

По информации "СО", август 2017 г. объем финансовых активов АктивКапитал Банка оценивался в 1,7 млрд рублей. На тот момент портфель ценных бумаг состоял из акций и облигаций российских предприятий, а также доли участия в ООО "Управляющая компания "Галс-Юг", подконтрольном собственникам банка. В марте 2018 г., когда АктивКапитал Банк лишился лицензии, все ценные бумаги за исключением долей в "Галс-Юге" испарились. Объем данных активов, по сути, уменьшился вдвое, до 841,075 млн рублей. В середине 2017 г. АктивКапитал Банк располагал ОФЗ на сумму 527,9 млн руб., обыкновенными акциями ОАО "Газпром газораспределение Воронеж" на сумму 229,995 млн руб., привилегированными акциями "Сургутнефтегаз" на 28,68 млн руб., вложениями в УК ООО "Диагональ" на 50,369 млн рублей.

К моменту отзыва лицензии эти активы в той или иной форме были выведены из банка и осели в карманах собственников АКБ. Особенно специалистов АСВ заинтересовали сомнительные операции с акциями ОАО "Газпром газораспределение Воронеж". В агентстве даже пришли к выводу, что банк с помощью этих ценных бумаг мог вывести ряд кредитов, обеспеченных залогом, с баланса банка. Ключевым участником сделки стала компания ООО "ПФО Траст", близкая к бенефициару банка Григорию Оганесяну. В марте 2017 г. банк уступил "ПФО Траст" в обмен на акции "Газпрома" права требования к нескольким заемщикам. В обмен на эти активы банк Григория Оганесяна получил около 37 тыс. акций ОАО "Газпром газораспределение Воронеж". Общий объем проданной задолженности составлял 697,4 млн руб., а акции "Газпрома" оценивались в 266,6 млн руб. При этом, по подсчетам специалистов АСВ, реальная стоимость ценных бумаг составляла 2,5 млн рублей. Таким образом, менеджмент АКБ вывел с баланса кредитной организации кредитов на сумму около 700 млн руб., в том числе обеспеченных залогом, в обмен на портфель ценных бумаг реальной стоимостью в 2,5 млн рублей. Цена кредитов уменьшилась в 280 раз.

В сентябре 2017 г. основную часть акций "Газпрома" (32,1 тыс. штук) АКБ продал некоей Милоховой. По договору она должна была заплатить 229,995 млн руб., но в реальности банк получил только 1 миллион. А остальные 4,7 тыс. акций вновь купило ООО "ПФО Траст" за 29,5 млн рублей. АСВ сочло, что данной сделкой менеджмент АКБ, с одной стороны, избавлялся от проблемных кредитов, по которым нужно было создавать резервы, с другой — вывел активы в виде прав требований, обеспеченных залогами, лишившись возможности вернуть хотя бы часть средств за счет их реализации.

Еще одна схема с ценными бумагами, по мнению издания, могла быть направлена на вывод наличности из банка. Речь идет о сделках купли-продажи облигаций федерального займа и облигаций ООО "Трансбалтстрой". По версии АСВ, в ней также мог участвовать директор ООО "ПФО Траст" Семен Якшин. В январе 2018 г. банк заключил сделку РЕПО (продажа активов с последующим правом выкупа) с ПАО "Бест Эффортс Банк", специализирующемся на работе с ценными бумагами. АктивКапитал Банк продал ему ОФЗ на сумму 250,4 млн рублей. В тот же день АКБ перечислил 200 млн руб. на счет контрагента московской биржи АО "НКО "НКЦ" для торгов с валютой. В результате 147,1 млн руб. в валюте ушли на счет Raiffeisen Bank International AG в Вене. Затем $3 млн перевели в банк "Открытие", обналичили и перевезли в санкт-петербургский филиал АктивКапитал Банка. В конце января $2,862 млн наличными были переданы в филиале Семену Якшину. При этом сам счет, с которого он снял эти деньги, пополнен Якшиным на 161 млн руб. в тот же день, но в Самаре — в допофисе "Центральный". Что касается сделки РЕПО, то банк начиная с момента ее заключения, 17 января, и до 31 января, когда Якшин снял деньги, не закрывал сделку, только пролонгировал ее. 31 января банк продал ценные бумаги и с помощью этих средств расплатился с партнером. В АСВ сочли, что целью данных операций был вывод наличности из АКБ. Иначе с какой целью человек может внести наличность в одном городе, а потом, конвертировав ее в доллары, снять в другом в тот же день. При этом в агентстве не исключают, что в Самаре Якшин никаких средств не вносил.

Накануне отзыва лицензии в конце марта 2018 г. АктивКапитал Банк продал облигации ООО "Трансбалтстрой", крупного подрядчика РЖД, за 154 млн руб. московской компании ООО "Энергоцентр", занимавшейся оказанием финансовых услуг, так и не получив оплату за них. 28 марта облигации ООО "Трансбалтстрой" перекочевали на баланс ПАО "О. К. Банк" по договору отступного ООО "Инвестиционный дом". В АСВ сочли, что речь идет о тех же самых облигациях, которых лишился АктивКапитал Банк. По информации "СО", конкурсный управляющий банкротством банка считает, что "Инвестиционный дом" и "Энергоцентр" могут быть объединены общим собственником — Сергеем Моховым. Официально из капитала "Энергоцентра" он уже вышел. Владельцем компании числится английская компания "Винтекс Интер ЛТД". В мае 2018 г. О. К. Банк также лишился лицензии.

Облигации, проданные АктивКапитал Банком, в дальнейшем могли всплыть в сомнительных сделках О. К. Банка, а "Энергоцентр" — участвовать в схемах вывода активов не только АктивКапитал Банка, но и О. К. Банка и еще одного банкрота — АО "Банк Воронеж".

По информации ряда источников "СО", конкурсный управляющий банкротством АКБ уже внес эти операции в число сделок, которые привели к ухудшению финансового состояния банка. Участникам этих операций грозят многомиллионные претензии со стороны АСВ с требованием компенсировать причиненный ущерб либо привлечение к уголовной ответственности.

В еще одной сомнительной сделке с ценными бумагами АктивКапитал Банка оказался замешан член совета депутатов Советского района Алексей Авдеев. В 2015 г. АктивКапитал Банк вошел в капитал его компании ООО "Диагональ". Вложением в капитал являлись объекты недвижимости на ул. Братьев Коростелевых, 47, ул. Молодогвардейской, 69, ул. Стара-Загора, 115. В середине 2017 г. банк обратно продал компанию Авдееву. При этом сначала Авдеев заплатил за нее всего 1 млн, а в конце года — оставшиеся 51,2 миллионов. Непосредственно Авдеев получил деньги через цепочку сделок с участием ООО "Профит", московской строительной компании ООО "Абсолют-Инвест" и ООО "Девон". Причем в день перевода ООО "Абсолют-Инвест" получило в АктивКапитал Банке кредит на 50 млн рублей. Таким образом, фактически Авдеев финансировал покупку долей "Диагонали" у АктивКапитал Банка деньгами самой кредитной организации.

"Обнаружив факты вывода активов, конкурсный управляющий обязан обратиться в правоохранительные органы. Это его обязанность вне зависимости от того, о каких активах идет речь, и от характера операций. Если следствие придет к выводу, что действительно имели место правонарушения, то может либо запуститься новое уголовное дело, например, по статье "Мошенничество" или "Растрата", либо данные приобщат к уже имеющимся процессам", — пояснил изданию адвокат КА "Самарский правовой центр" Антон Демчук.