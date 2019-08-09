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Акционер АК Банка Григорий Оганесян признан банкротом

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Арбитражный суд Самарской области признал акционера и бывшего председателя правления АО "АктивКапитал банк" (АК Банк, АКБ) Григория Оганесяна банкротом, пишет "КоммерсантЪ". Долг предпринимателя реструктуризируют.

Напомним, в марте 2019 г. с иском о банкротстве Оганесяна выступила некая Ольга Хенкина. В январе она взыскала в районном суде с бизнесмена около $2 млн задолженности по договору займа. Как сказано в судебном решении, договор был заключен 5 марта 2018 г. (в конце того же месяца АКБ лишился лицензии). В суде бывший руководитель банка признал наличие долга в полном объеме.

Об Ольге Хенкиной в открытых источниках нет никакой информации. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО "Вита", зарегистрированного в Московской области.

В конце июля арбитражный суд принял к рассмотрению заявление конкурсного управляющего АКБ — "Агентства по страхованию вкладов" о вступлении в дело о банкротстве бывшего топ-менеджера АК Банка в качестве кредитора. По словам представителей АСВ, Григорий Оганесян должен банку около 25 млн рублей. Также конкурсный управляющий банка назвал в суде мнимой сделку должника с Ольгой Хенкиной.

ЦБ РФ отозвал лицензию у "АктивКапитал Банка" 29 марта 2018 года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ. В мае того же года суд признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.

Судя по документам дела в электронной картотеке суда, и Ольга Хенкина, и Григорий Оганесян просили суд реструктуризировать долг. Вторым вариантом была реализация имущества акционера АКБ. О том, какое имущество принадлежит предпринимателю, в деле не указано, однако известно, что он проживает в частном доме на 1-й просеке в Самаре.

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