Подан иск о банкротстве акционера "АК Банка" Григория Оганесяна

В Арбитражный суд Самарской области подан иск о несостоятельности бывшего председателя правления и акционера АО "АктивКапитал банк" Григория Оганесяна, пишет "КоммерсантЪ".

Истцом выступила некая Ольга Хенкина. В январе она взыскала в районном суде с Григория Оганесяна около $2 млн задолженности по договору займа. Как сказано в судебном решении, договор был заключен 5 марта 2018 г. (в конце того же месяца АКБ лишился лицензии). В суде бывший руководитель банка признал наличие долга в полном объеме.

Об Ольге Хенкиной в открытых источниках нет никакой информации. Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", человек с таким именем является владельцем и генеральным директором ООО "Вита", зарегистрированного в Московской области. Позже финансовые претензии Григорию Оганесяну предъявил конкурсный управляющий АктивКапитал банка "Агентство по страхованию вкладов". Иски АСВ находятся на рассмотрении. Размер взыскиваемой суммы не указывается.

Напомним, ЦБ РФ отозвал лицензию у самарского банка 29 марта прошедшего года. Как заявил регулятор, к ухудшению финансового состояния организации привел вывод активов. По инициативе Банка России возбуждены уголовные дела в отношении неустановленного круга лиц по ч. 3 ст. 195, ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 201 УК РФ.

В мае прошлого года суд признал банк несостоятельным и открыл конкурсное производство. После проверок арбитражным управляющим в правоохранительные органы поданы заявления по ч. 4 ст. 159, по ч. 4 ст. 160 и ст. 196 УК РФ.Согласно последнему опубликованному отчету АСВ, в реестр требований кредиторов ­АктивКапитал банка включено более 23 млрд рублей.

Эксперты сомневаются, что иск о банкротстве господина Оганесяна связан с тяжелым финансовым состоянием. "Это может быть попыткой сыграть на опережение, ввести процедуру банкротства до того, как АСВ может выиграть иски", — предполагает партнер, генеральный директор юридического бюро "Падва и Эпштейн" Павел Герасимов.