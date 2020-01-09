Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" пытались прекратить в третий раз

Расследование уголовного дела о незаконной охоте в национальном парке "Самарская Лука" никак не может выйти на финишную прямую. В СУ СК по Самарской области вновь вынесли постановление о прекращении дела в связи с отсутствием события преступления. Это следует из ответа ведомства на обращение одного из местных активистов.

Однако 19 декабря постановление было отменено областной прокуратурой, сообщила порталу "Волга Ньюс" старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Напомним, в январе 2018 г. полицейские около поселка Винновка задержали двух госинспекторов нацпарка, при которых было оружие, а в санях их снегохода лежала туша кабана. В апреле было возбуждено уголовное дело. Позднее с ним было объединено дело о превышении полномочий, в котором фигурирует замдиректора нацпарка Валерий Овчинников - свидетели указали, что он якобы поручал подчиненным оборудовать вышки, "сидки" и подкормочные площадки, а также ставил задачи по отстрелу животных на мясо.

Отметим, что после задержания инспекторов к правоохранителям попала флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из них - Сергеем Томиным. Он сам фиксировал охоты - на видео попали десятки убитых животных. Эти материалы активисты опубликовали в Интернете.

Каждое из этих дел ранее прекращалось уже дважды, но эти решения отменялись прокуратурой. Предыдущее постановление выносилось в сентябре этого года "за отсутствием состава преступления" - с такой же формулировкой, как и в предыдущий раз.

Также напомним, что фигурантом уголовных дел стал и теперь уже бывший директор нацпарка Александр Губернаторов. Сообщалось, что его подозревают в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

Отметим, что местные активисты продолжают сообщать о новых фактах браконьерства на территории нацпарка. А выявленные проверкой Росприроднадзора около года назад подкормочные площадки и засидки, по их словам, не только не были ликвидированы, но и продолжают обустраиваться.