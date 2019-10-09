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Преступления Происшествия

Дело о браконьерстве в "Самарской Луке" вновь прекращено

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Уголовное дело, возбужденное после задержания двух госинспекторов нацпарка "Самарская Лука" по подозрению в незаконной охоте, вновь прекращено с формулировкой "за отсутствием события преступления". Данную информацию подтверждают источники в правоохранительных органах. Получить комментарий в СУ СК по Самарской области, где расследовалось дело, не удалось.

Сейчас решение о прекращении дела изучает прокуратура.

Напомним, двух госинспекторов нацпарка задержали на территории поселка Винновка 10 января 2018 г.  сотрудники линейного отдела транспортной полиции из Тольятти. В санях снегохода, на котором передвигались инспекторы, лежала туша кабана.

Тогда же к правоохранителям попала флешка с видео- и фотоматериалами, записанными одним из инспекторов — Сергеем Томиным. Он сам зафиксировал охоты, в том числе с запрещенными глушителями. На видео попали десятки убитых животных. Эти материалы активисты опубликовали в Интернете. Ситуация вышла на федеральные телеканалы.

Возбуждено уголовное дело по факту охоты инспекторов "Самарской Луки" Возбуждено уголовное дело по факту охоты инспекторов "Самарской Луки"
В Самаре возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на территории "Самарской Луки", в которой, по версии полиции, участвовали госохотинспекторы нацпарка. Об этом журналисту Волга Ньюс сообщил начальник Средневолжского ЛУ МВД РФ на транспорте Руслан Пантелеев.

Было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Оно расследовалось в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ. 15 февраля 2019 г. следователь  принял решение о прекращении дела, однако это решение было отменено после вмешательства Приволжской транспортной прокуратуры. 

В апреле 2019 г. по указанию заместителя председателя СК РФ Игоря Краснова материалы дела были переданы в управление СК по Самарской области. При этом, по словам источника, знакомого с ситуацией, в перечне вещественных доказательств не оказалось экспертизы оружия, изъятого у одного из инспекторов, его личного видео- и фотоархива, а также снегохода. Однако среди вещдоков были карабин, оптический прицел, тепловизионный охотничий прицел, глушитель, гильза и части пули.

Также напомним, что в апреле 2018 г. также возбуждалось уголовное дело о превышении должностных полномочий — правоохранители изучали причастность к организации незаконной охоты замдиректора "Самарской Луки". Свидетели по делу заявляли, что он якобы поручал подчиненным оборудовать вышки, "сидки" и прикормочные площадки, а также ставил задачи по отстрелу животных на мясо.

Ранее в полиции сообщали, что дело было прекращено, а из него выделен материал по ст. 258 УК (незаконная охота). Однако из официальных ответов регионального СУ СК активистам следует, что дело не прекращалось и в апреле 2019 г. было передано во второй отдел по расследованию особо важных дел. Узнать о ходе следствия по нему на момент публикации не удалось.

Отметим, что ситуация в нацпарке после вмешательства депутата Госдумы Александра Хинштейна уже привела к отставке его директора — Александра Губернаторова. По словам депутата, Губернаторова подозревают в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

"На работу в нацпарк принимались активные члены ОПГ, находящиеся в оперативных учетах полиции, которые полностью брали под контроль те или иные направления деятельности, как, например, незаконная охота", — заявил Хинштейн в недавнем интервью.

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