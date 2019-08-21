16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Проверку работы нацпарка "Самарска Лука" планируют завершить до конца августа На продажу выставлен новый образовательный центр, проработавший всего несколько лет Около "Самара Арены" ограничат движение из-за соревнований по лыжероллерам В Промышленном районе более 3,8 тыс. жителей остались без холодной воды из-за аварии В Самаре возбуждено 22 уголовных дела за поддельный парфюм, автозапчасти и одежду

Общество

Проверку работы нацпарка "Самарска Лука" планируют завершить до конца августа

САМАРА. 21 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Антикоррупционную проверку работы нацпарка "Самарская Лука" и его экс-главы Александра Губернаторова планируют завершить 30 августа. Об этом в социальной сети сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Ход проверки парламентарий обсудил с руководством Минприроды РФ. "Говорят: такого масштаба безобразий и злоупотреблений не видели нигде", — написал Александр Хинштейн.

Напомним, ранее прошли обыски в администрации нацпарка и дома у его уже бывшего директора Александра Губернаторова.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину. В нем он указал, что директора нацпарка подозревают еще в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По словам депутата, на протяжении нескольких лет на территории нацпарка велся браконьерский промысел животных. Охотились до нескольких раз в месяц, а мясо для переработки отправляли на мясокомбинат. В 2018 г. охотничьи объекты в Самарской Луке зафиксировали сотрудники Росприроднадзора. Кроме того, транспортная полиция в 2018 г. задержала инспекторов нацпарка с убитым кабаном. Было возбуждено уголовное дело. Во время следствия появилась информация, что указания о незаконной охоте давал замдиректора нацпарка.

Помимо этого, в Самарской Луке велось и незаконное строительство.

Также на территории нацпарка крали нефть с помощью врезок и незаконно ее перерабатывали. Это привело, в том числе к загрязнению воды в Волге.

Кроме того, около с. Рождествено находилась незаконная свалка ТБО площадью более 5 га.
Также, по мнению природоохранного прокурора, директор Губернаторов обманом приобрел чужое имущество стоимостью более 8 млн рублей.

Еще по данным Хинштейна, руководитель парка незаконно выплачивал деньги жене и дочери, тоже работавшими в Самарской Луке.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре пройдет День физкультурника

В Самаре пройдет День физкультурника

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В парках Тольятти прошли "Чудесные выходные"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

В Чапаевске проходят дворовые фестивали "Дети – детям"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1