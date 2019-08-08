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Причиной уголовного дела в "Самарской Луке" были махинации со спонсорской помощью

САМАРА. 8 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская межрайонная природоохранная прокуратура при проверке нашла нарушения в ФГБУ "Национальный парк "Самарская Лука".

По данным ведомства, с 2008 по 2018 г. директор нацпарка одновременно являлся президентом и учредителем Общественного регионального фонда развития Национального парка "Самарская Лука". Он посылал юридическим лицам и организациям письма о выделении спонсорской помощи на развитие особо охраняемой природной территории. На счет фонда поступило свыше 8 млн руб., из которых свыше 1 млн руб. — на конкретные мероприятия: реконструкцию и консервирование историко-культурного здания, очистку и благоустройство родников.

Но проверка выявила, что эти работы фактически выполнили за счет учреждения без средств фонда.
По результатам проверки возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").

Напомним, ранее прошли обыски в администрации нацпарка и дома у директора Александра Губернаторова. Позже директор нацпарка написал заявление об уходе.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн направил обращение к министру природных ресурсов и экологии РФ Дмитрию Кобылкину. В нем он указал, что директора нацпарка подозревают еще в шести преступлениях по статьям ч. 1 ст. 292 УК РФ ("Служебный подлог"), ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество").

По словам депутата, на протяжении нескольких лет на территории нацпарка велся браконьерский промысел животных. Охотились до нескольких раз в месяц, а мясо для переработки отправляли на мясокомбинат. В 2018 г. охотничьи объекты в Самарской Луке зафиксировали сотрудники Росприроднадзора. Кроме того, транспортная полиция в 2018 г. задержала инспекторов нацпарка с убитым кабаном. Было возбуждено уголовное дело. Во время следствия появилась информация, что указания о незаконной охоте давал замдиректора нацпарка.

Помимо этого, в Самарской Луке велось и незаконное строительство.

Также на территории нацпарка крали нефть с помощью врезок и незаконно ее перерабатывали. Это привело, в том числе к загрязнению воды в Волге.

Кроме того, около с. Рождествено находилась незаконная свалка ТБО площадью более 5 га.
Также, по мнению природоохранного прокурора, директор Губернаторов обманом приобрел чужое имущество стоимостью более 8 млн рублей.

Еще по данным Хинштейна, руководитель парка незаконно выплачивал деньги жене и дочери, тоже работавшими в Самарской Луке.

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