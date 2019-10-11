Прокуратура не дала закрыть дело о браконьерстве в "Самарской Луке"

Прокуратура Самарской области отменила постановление следователя регионального управления СК РФ о прекращении уголовного дела по факту незаконной охоты в нацпарке "Самарская Лука". Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн

"Следствие будет возобновлено, как бы кому не хотелось другого. Браконьеры и их покровители обязательно получат по заслугам", — пообещал он.

В прокуратуре области подтвердили эту информацию, добавив, что решение было принято сегодня, 11 октября.

"Решение о прекращении дела отменено в связи с процессуальными нарушениями. По делу не проведен ряд следственных действий, в отсутствии результатов которых выводы следствия не могут быть объективны. Так, дело было прекращено за отсутствием события преступления, хотя установлен факт того, что кабан был застрелен и обнаружен на территории национального парка", — пояснила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Ульяна Кудинова.

Напомним, дело было возбужденное после задержания двух госинспекторов нацпарка "Самарская Лука" с тушей кабана и оружием в январе 2018 г. около Винновки. Один из них потерял флешку, на которой оказался красноречивый архив фото и видеозаписей с охот.

Дело уже однажды пытались закрыть, но возобновили после вмешательства прокуратуры.

Также возбуждалось дело на заместителя директора нацпарка, который, по словам свидетелей, поручал подчиненным оборудовать вышки, "сидки" и прикормочные площадки, а также ставил задачи по отстрелу животных на мясо.