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Происшествия

Блогер Бомбер избежал уголовного преследования после инцидента, в результате которого умер человек

САМАРА. 21 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правоохранители не стали возбуждать уголовное дело по факту смерти экс-директора школы пос. Подстепки, на спор выпившего бутылку водки, сообщает пресс-служба самарской полиции.

"По факту обнаружения тела мужчины 1957 года рождения, без внешних признаков насильственной смерти, вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. По заключению СМЭ, смерть наступила от остановки сердца в результате сердечной недостаточности", — уточнили силовики.

Напомним, 5 октября 2019 г. в пос. Подстепки блогер Илья Губарев (Бомбер) угостил водкой мужчину, сидевшего на крыльце местного магазина. Через некоторое время принявший угощение скончался, так и не дождавшись "скорой помощи".

Встреча блогера и пьющего незнакомца попала на камеру мобильного телефона и вызвала негативную реакцию тех, кто посмотрел видео.

Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. По словам местных жителей, он не бомж, у него есть трехкомнатная квартира, три сына и дочь. В какой-то момент жизни у мужчины появились проблемы с алкоголем, из-за чего он и оказался в таком виде.

Гид потребителя

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