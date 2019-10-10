Жители губернии обсуждаю инцидент с блогером, до смерти напоившим водкой экс-директора школы

Тольяттинский тату-мастер и блогер Илья Губарев (Бомбер) стал участником скандального инцидента, в результате которого умер человек, сообщает samara.kp.ru.

В минувшую субботу, 5 октября, в пос. Подстепки он угостил водкой мужчину, сидевшего на крыльце местного магазина. Через некоторое время принявший угощение скончался, так и не дождавшись скорой помощи.

Встреча блогера и пьющего незнакомца попала на камеру мобильного телефона и вызвала негативную реакцию тех, кто посмотрел видео.

"Блогер местный с Иволги дал ему выпить залпом с горла. Случилось это в 18:00, а в 22:00 человек уже был холодный. До этого он долго умирал, — рассказывают очевидцы. — Толпа вокруг него стояла. Но он был жив, безусловно, на тот момент. Со стороны того, кто купил ему эту бутылку, совершенно омерзительный поступок".

Умершим оказался бывший директор местной школы Николай Колчанов. По словам местных жителей, он не бомж, у него есть трехкомнатная квартира, три сына и дочь. В какой-то момент жизни у мужчины появились проблемы с алкоголем из-за чего он и оказался в таком виде. Но на момент съемки видео он не употреблял спиртного примерно три месяца. Теперь один из сыновей Николая намерен отнести разошедшееся по Сети видео правоохранителям и надеется, что те найдут доказательства, что именно Бомбер причастен к смерти его отца.

Как рассказал изданию сам Илья Губарев, он в курсе произошедшего, но уверяет — это был не розыгрыш ради хайпа, а простая помощь.

"Пошли с друганом в магазин, выпить себе купить коньячку. К магазину подходим, смотрю этот бедолага сидит с похмелья, плохо ему. Думаю, сейчас выходить буду, мелочуги дам, — объясняет Илья. — Сначала мимо прошли, купили себе колы, коньячку и апельсины. Выходим, я ему сыплю мелочь какую-то. Он говорит — "лучше выпить".

Губарев сказал "без проблем", но коньяк свой незнакомцу дать отказался, а предложил водки. Тот согласился на пол литра.

"Я говорю: "И что, залпом выпьешь?". "Конечно, в первый раз что ли?", — рассказал собеседник "КП". — Ну я купил ему водки, достал свой коньяк. Ну, собственно, чокнулись. Я достаю телефон и начинают снимать. Я несколько глотков сделал коньяка, а он свою бутылку полностью выпил. На мой вопрос — нормально ты? Он сказал: "хорошо, круто…".

Илья отмечает, что он предложил своему новому знакомому отмыть его, одеть, накормить и набить татуировку если он того захочет. Но мужчина ответил отказом. Илья вернулся в Самару и через некоторое время узнал, что принявший его угощение Николай умер. Бомбер утверждает, что мотивы его поступка исключительно добрые. Он хотел помочь человеку.

А вот медицинской помощи умирающий Николай Колчанов так и не дождался. Местные жители уверяют, что "скорая" ехала к нему целых четыре часа. В то же время, по словам главного врача тольяттинской скорой помощи Михаила Лапшина, обращений в скорую помощь в этот период из этого населенного пункта к мужчине не было.