СК РФ проконтролирует проверку о появлении коммунальных долгов в квартире девочки из интерната

Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в СК РФ проверки по фактам нарушения прав социально незащищенных граждан в Самарской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее в СМИ сообщили, что в Самарской области суд обязал сирот оплачивать чужие долги. В частности, приводилась история девушки, квартиру которой, пока она жила в интернате, сдавали органы опеки. А через некоторое время выяснилось, что квартиранты накопили долги за коммунальные услуги.

Еще одна бывшая воспитанница детского дома смогла доказать в суде, что не она накопила долги, но денег, уже выплаченных по задолженностям, ей так и не вернули.

"По данному факту следственные органы СУ СК России по Самарской области организовали доследственную проверку на предмет халатности органов опеки, - сообщают в СК РФ. - По этим фактам нарушения прав социально незащищенных граждан председатель СК РФ поручил руководителю территориального следственного управления разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и доложить о принятых по результатам проверок процессуальных решениях".

Ход проверки по указанию Александра Бастрыкина контролируют в центральном аппарате ведомства.