Два сотрудника областного ГУ МВД задержаны по подозрению во взяточничестве

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем микроблоге в Twitter сообщил, что в Самаре "с поличным при получении взяток задержаны начальник центра хозобеспечения ГУ МВД М.Шаталов и его зам А.Москвитин".

"Деньги вымогались с коммерсантов за заключение контрактов", - пишет депутат. В беседе с Волга Ньюс он также уточнил, что "очередной транш", при получении которого были задержаны сотрудники, составил 100 тыс. рублей.

Александр Москвитин, по информации Александра Хинштейна, был задержан непосредственно в здании центра хозобеспечения.

"Деньги вымогались за заключение госконтрактов на сдачу лома и отходов черных и цветных металлов государственных регистрационных знаков", - рассказал депутат, добавив, что 20 февраля СУ СК, по его информации, планирует возбудить уголовные дела в отношении обоих - по ч. 4 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки").

"Оба задержанных не являются коренными самарцами. В Самаре на высокие посты они были назначены сравнительно недавно", - добавил Александр Хинштейн.

В ГУ МВД России по Самарской области ситуацию не комментируют. Получить комментарии в региональном СУ СК РФ на момент публикации материала также не удалось.