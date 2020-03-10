Погода поставила в регионе девять новых рекордов по теплу

В понедельник, 9 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Теплее всего было в Большой Глушице. Там столбик термометра поднялся до +8,2 градусов, что превысило максимум 2006 г. на 4,9 градусов. В Безенчуке было на 2,5 градуса теплее, чем в 2016 г. — +6,8, а в Сызрани в этот день было на 2,3 градусов теплее, чем в 1947 г. — +6,7. В областной столице пал рекорд 1962 г. (+5,7/+4), В Аглосе разогрелось до +5,4, против +3 в 2002 году. Также новые рекорды были поставлены теплой погодой в Авангарде, Новодевичьем, Тольятти, и Кинель-Черкассах.