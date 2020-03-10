16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Погода поставила в регионе девять новых рекордов по теплу В регионе потеплеет до +11 и пройдут дожди Полуфиналисты конкурса "Мастера гостеприимства" представили проекты по развитию туризма в регионе Самара на 11 месте в рейтинге самых неверных городов России В начале недели в Самарской области прогнозируются дожди

Общество

Погода поставила в регионе девять новых рекордов по теплу

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 9 марта, в Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает пресс-служба Приволжского УГМС.

Теплее всего было в Большой Глушице. Там столбик термометра поднялся до +8,2 градусов, что превысило максимум 2006 г. на 4,9 градусов. В Безенчуке было на 2,5 градуса теплее, чем в 2016 г. — +6,8, а в Сызрани в этот день было на 2,3 градусов теплее, чем в 1947 г. — +6,7. В областной столице пал рекорд 1962 г. (+5,7/+4), В Аглосе разогрелось до +5,4, против +3 в 2002 году. Также новые рекорды были поставлены теплой погодой в Авангарде, Новодевичьем, Тольятти, и Кинель-Черкассах.

Гид потребителя

Фото на сайте

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

Компания "Наш Двор - Волга" обустраивает безопасные детские и спортивные площадки

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самарской области стартовали гонки на собачьих упряжках "Волга Квест"

В Самаре появился новогодний трамвай

В Самаре появился новогодний трамвай

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 29 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5