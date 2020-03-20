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Общество

Самарец оплатил 651 тыс. руб. долгов, чтобы вернуть машину

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Житель Самары полностью погасил задолженность по штрафам ГИБДД в 601 тыс. руб., а также оплатил долг по налогам в 50 тыс. руб., чтобы вернуть арестованный автомобиль, сообщает УФССП по Самарской области.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили мужчину на одной из дорог города. Установив, что он является должником по административным штрафам, сотрудники ГИБДД передали его судебным приставам, которые, в свою очередь, прибыли на место и составили акт описи и ареста принадлежащего должнику BMW.

Чтобы вернуть автомобиль, самарцу пришлось полностью оплатить все штрафы и задолженности.

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