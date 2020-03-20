Общественные организации просят поддержать инициативу о присвоении Самаре статуса "Город трудовой доблести"

В четверг, 19 марта, состоялось заседание организационного комитета в поддержку присвоения Самаре почетного звания "Город трудовой доблести" по инициативе представителей общественных организаций города, которые организовали сбор подписей на территории региона.

Отметим, что на сегодня эту инициативу уже поддержало более чем 300 тыс. жителей губернии и лидеров общественного мнения.

"Работа по сбору подписей продолжается, и мне очень приятно, что ветеранские организации и общественные объединения так откликнулись и приняли в этом самое активное участие. Мы рассчитываем, что статус "Город трудовой доблести" будет присвоен Самаре уже до 1 мая, и просим главу города нас в этом поддержать", - отметил в своем выступлении руководитель Самарской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Николай Хохлунов.

Елена Лапушкина пообещала в ближайшее время передать инициативу в правительство Самарской области и правительство Российской Федерации для отработки и принятия решения.

"Хочу поблагодарить общественные организации за уже проделанную работу и жителей Самарской области за то, что они так активно поддерживают эту инициативу. У меня нет никаких сомнений в том, что статус "Город трудовой доблести" наш город должен получить в числе первых. Мы с особенной гордостью и трепетом относимся к сохранению и увековечиванию памяти о наших соотечественниках и их величайших трудовых подвигах и обязаны передавать эту память из поколения в поколение", - подчеркнула глава Самары.