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Общество

В регионе в течение суток будет идти сильный мокрый снег

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков в виде мокрого снега, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на "Приволжское УГМС".

По данным синоптиков, снег продолжит сыпать ночью и днем 23 марта.  Также ожидается усиление северо-восточного ветра, возможны порывы до 15-20 м/с. Метель с ухудшением видимости 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает граждан быть внимательными и осторожными, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.


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