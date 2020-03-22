В регионе в течение суток будет идти сильный мокрый снег

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильных осадков в виде мокрого снега, сообщает региональное ГУ МЧС со ссылкой на "Приволжское УГМС".

По данным синоптиков, снег продолжит сыпать ночью и днем 23 марта. Также ожидается усиление северо-восточного ветра, возможны порывы до 15-20 м/с. Метель с ухудшением видимости 500-1000 метров, на дорогах снежные заносы.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает граждан быть внимательными и осторожными, а водителей — соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.





